Ramon Zangger, enconuschent per sia collecziun da mobiglias fitg particulara, ha surdà ses affar suenter 40 onns a Stefan Trutmann, che ha lavurà là gia dapi 15 onns. La surdada da l'affar, ch’era planisada gia dapi in onn, avessan tuts dus mess avant in zichel auter. Dentant en spezial per il nov patrun.

Surpigliar in affar è atgnamain gia sut normalas circumstanzas ina gronda sfida, far quai durant la crisa da corona è ina anc pli gronda. Enstagl d’ina midada d’affar ordinaria haja gì num per Stefan Trutmann sa fatschentar l’emprim ina giada cun dumondas da lavur curta e l’intschertezza co sa tegnair insumma sur aua durant quest temp.