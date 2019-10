Venderdi avantmezdi è in char annex sa platgà a Samignun en in aual e plirs tschient liters cherosin èn culads en il Zanderbach.

L'avantmezdi enturn las 09:30 haja la centrala da la Polizia chantunala survegnì l'annunzia ch'in char annex deponì saja ruclà d'ina spunda giu e sa platgà en il Zanderbach. sin il char annex haja gì in emballadi cun en 1'000 liters cherosin. Da quai èn radund 800 liters culads en l'aual, scriva la Polizia chantunala.

Legenda: Ils pumpiers da Samignun ed er da l'Austria han empruvà da minimar ils donns dal cherosin uschè bain sco pussaivel. MAD, Polizia chantunala

Damai che l'aual sbucca en l'Austria en l'En, èn er las autoritads austriacas vegnidas infurmadas. Ils pumpiers da Samignun, Spiss (A) e Landeck (A) ch'èn stads en acziun cun radund 30 persunas han empruvà da minimar il donn uschè bain sco pussaivel. Ils uffizis per natira ed ambient dal Grischun e dal Tirol (A) èn er stads al lieu. Il char annex è vegnì auzà or da l'aual cun in helicopter.

RR novitads 15:00