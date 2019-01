La regenza grischuna ha concedì in credit da bun 370'000 francs per in rempar da lavinas sur la fracziun Ravaisch.

La vischnanca da Samignun po construir in rempar da lavinas sur la fracziun Ravaisch. Il chantun ha lubì il project e concedì ina contribuziun chantunala da 371'000 francs. Il project cumpiglia in rempar da 55 meters lunghezza che duai proteger in quartier da la fracziun Ravaisch da lavinas. En tut profiteschan pli che 12 chasas ed in hotel da la protecziun da lavinas.

Ils ultims 100 onns èn là quatter lavinas vegnidas giu fin tar las chasas. Dapi bun 30 onns vegn il lieu segirà cun sajettar lavinas. Cun quella metoda datti però malsegirezzas. Uschia po il sistem tecnic desdir u ch'i po dar ina faussa valitaziun da la situaziun.

