La vischnanca da Samignun è puspè cuntanschibla. Quai dentant mo sur l’Austria. Il suentermezdi è la via sur Fuond/Pfunds e Spissermühle da la vart austriaca numnadamain vegnida averta.

Era sche la vischnanca da Samignun è puspè cuntanschibla, resta la via sin il territori Svizzer anc per plirs dis serrada. Il motiv sajan pliras lavinas spontanas tranter Martina e Samignun, sco quai che l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun ha ditg envers RTR. Quant ditg che la via resta dentant serrada n’è actualmain anc betg cler. Sin ils auts sa chatta anc tanta naiv ch’ins prevesa da siglientar lavinas en ils lieus pertutgads ils proxims dis.

Per rivar en Samignun ston ins actualmain sviar da Martina sur il Pass dal Raisch en direcziun Fuond/Pfunds.

RR actualitad 17:00