Era per il parlament da San Murezzan dovra quai in segund scrutini.

Markus Berweger e Martina Gorfer, tuts dus dals liberaldemocrats han cuntanschì sco unics commembers actuals dal cussegl communal da San Murezzan il pli absolut en l'emprim scrutini e restan cunquai commembers.

Era elegì è in ulteriur commember dal PLD, Curdin Schmidt, che fa part da nov dal parlament da San Murezzan davent da l'emprim da schaner.

Il pli absolut è stà tar 587 vuschs, la participaziun a l'elecziun tar 45%. Per ils ulteriurs 13 sezs dal parlament da San Murezzan dovra quai in segund scrutini, sco gia per l'elecziun dal president communal e la suprastanza communala. En tut avevan 26 persunas candidà per ils 16 sezs dal parlament.

Parlament da San Murezzan NUM

PARTIDA

VUSCHS Markus Berweger (vegl)

PLD 757 (elegì)

Curdin Schmidt (nov)

PLD 626 (elegì)

Martina Gorfer (vegl)

PLD 591 (elegì)

Prisca Anand (vegl)

PLD 575 (betg elegì)

Fritz Nyffenegger (vegl)

PCD 566 (betg elegì) Christoph Schlatter (vegl)

PLD 566 (betg elegì) Gian Marco Tomaschett (vegl)

PPS 562 (betg elegì) Karin Metzger Biffi (vegl)

PCD 539 (betg elegì) Adrian Lombriser (vegl)

PCD 480 (betg elegì) Maurizio Cecini (vegl)

GdU (Gruppa dals independents)

477 (betg elegì) Nicolas Hauser (nov)

Senza partida

476 (betg elegì) Claudia Aerni (nov)

Senza partida

450 (betg elegì) Tanja Kreis (nov)

Senza partida

439 (betg elegì) Ramiro Pedretti (nov)

PLD 423 (betg elegì) Francesco Stazzonelli (nov)

PCD 398 (betg elegì) Seraina Strähle (nov)

GdU 379 (betg elegì) Silvano Vitalini (nov)

Senza partida

365 (betg elegì) Dorigo Pedrolini (nov)

PPS 365 (betg elegì) Michael Häfliger (nov)

GdU

352 (betg elegì) Beat Mutschler (vegl)

PCD 347 (betg elegì) Gregor Joos (nov)

Senza partida

341 (betg elegì) Guido Mittner (nov)

PPS 317 (betg elegì) Mohamed Abou el Naga (nov)

Senza partida

259 (betg elegì) Patric Rota (nov)

Senza partida

255 (betg elegì) Carlos Pinto (nov)

Senza partida

205 (betg elegì) Mic Peri Fadri Schneider (nov)

Senza partida

191 (betg elegì)

Cussegl da scola

En il cussegl da scola èn vegnids elegids Ruth Steidle (PCD, 823 vuschs), Riccardo Ravo (PCD, 773 vuschs), Katia Caspani (PLD, 748 vuschs), Corina Gammeter (PLD, 720 vuschs) e Heidi Wyss (PPS, 547 vuschs).

Betg elegida è Corina Cecini-Kindler (GdU, 426 vuschs).

