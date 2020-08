Artists naziunals ed internaziunals da la cultura digitala preschentan lur art a l'exposiziun «Windows of the World».

14 artistas ed artists da renum naziunal ed internaziunal preschentan lur project innovativs. Ina tabla digitala d’infurmaziun che visualisescha las influenzas dals gronds acturs da quest mund, in’installaziun da video che preschenta l’influenza da las medias socialas, ma era ils temas sfera privata u intelligenza artifiziala vegn tematisada in differentas furmas digitalas.

Ma era la musica digitala stat en il center dal project, ina «live-coding-performance», cumposiziuns electro-acusticas e perfin in concert cun in clavazin che suna tenor in code.

Quest project duess dar da discuttar – duess polarisar.

La finamira da San Murezzan e finalmain era da chattar novas ed innovativas vias pel turissem. Il tipic client da l'avegnir pudess esser forsa la gruppa affina a la digitalisaziun. Il project cultural digital duess manar respostas, duess polarisar e dar da discurrer.