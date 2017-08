San Murezzan: Chinais paja 9'999 francs per in Whisky

Igl è il Whisky preferì da 007 – ed il siemi d'in collectur da la China: In Macallan. En l'hotel Waldhaus am See ha l'um chattà ina raritad ed ha dà or ina massa daners per 2cl.

En sasez na fiss quest Whisky betg stà da vender. Il Single Malt da l'onn 1878 è numnadamain stà l'ultim da quest'annada ch'era anc betg avert sin l'entir mund. E quel è sa chattà en il tschaler dal Hotel Waldhaus al lai da San Murezzan. Questa raritad ha procurà per visitas regularas da televisiuns e radios. RTL, ORF ed SRF han gia rapportà da la raritad. Il Whisky è sin la carta da 56 paginas cun in pretsch da 9'999 francs per magiel (vul dir per 2cl!), dentant n'aveva anc mai insatgi empustà quel.

« Il pretsch avain nus a posta mess uschè aut. Nus n'avain en sasez betg vulì arver la buttiglia. » Sandro Bernasconi

Ma l'ultima fin d'emna èsi vegnì auter. Ina pitschna gruppa da Chinais è entrada la bar da Whisky che ha passa 2'500 sorts ed è er en il cudesch da Guinness da records. Ils osps da l'Asia sajan s'interessads per daguts dal producent scot, Macallan. 47 Macallans sa chattan sin la carta. Il pli bunmartgà custa set francs il magiel, il pli char 9'999 francs per 2cl. In giast saja stà in absolut collectur da Whiskey, ha declerà Bernasconi che maina dapi trais onns l'hotel a 20 Minuten.

« Jau hai ditg ad el ch'il pli char Whisky sin la carta na saja betg da vender. » Sandro Bernasconi

Il motiv: La buttiglia perda sia valur sco collecziun sch'ella vegn averta.

Po il cumprader insumma pajar?

Il collectur da la China ha exnum vulì baiver quest Whisky da l'annada 1878. Quel è vegnì magasinà 27 onns en in butschin ed il 1905 lura vegnì embuttiglià. I saja stà per el l'unica schanza d'empruvar quest Whisky sin l'entir mund. Per Bernasconi è quai stà ina surpraisa. Anc mai aveva insatgi empustà quest Whisky. L'hotelier ha lura telefonà a ses bab che aveva manà la fatschenta blers onns avant. El haja spetgà passa 20 onns sin la schanza da pudair empruvar quest Whisky. Questa schanza ha il Bernasconi junior betg vulì manchentar. Ma dad avrir la buttiglia è stà in ristg. Ils giasts na pajan betg ordavant, ha ditg Bernasconi.

Cun blera precauziun haja el stuì avrir la buttiglia. Il cucun saja stà fitg lom pervi da la vegliadetgna da la buttiglia e fiss prest rut. El saja stà gnervus, ha ditg Bernasconi. Sch'il cucun fiss rut na fiss il Whisky betg stà destruì, ma el avess stuì filtrar e derscher enturn il Whisky.

Valita da collecziun da 50'000 francs

Ch'in Whisky uschè vegl gustia uschè bain e sco in tipic Macallan n'avess il giast betg pensà. Or da mirveglia ha era Bernasconi empruvà in gut. Sia opiniun:

« En il nas savura el sco in cognac vegl cun ina nota da vin da Porto. Sin la lieunga cula il Whisky ed ins senta il dultsch da sherry dal butschin. » Sandro Bernasconi

Ussa sappia el finalmain respunder la dumonda co la raritad chara gustia. Il hotelier spera sin dapli giasts che vulan empruvar il Whisky. La buttiglia saja ussa averta ed ins possia empruvar il Whisky. D'ina reducziun dal pretsch possian ins sa chapescha discurrer ussa. Tenor Bernasconi ha la buttiglia gì ina valita da collecziun da 50'000 francs. Ch'els hajan avert la buttiglia na vegnia dentant betg ad esser ina fatschenta da perdita per els. Suenter trais enfin tschintg magiels fetschian els profit. La qualitad dal Whisky va a perder cun il temp tar ina buttiglia averta. Quai pervi dal oxigen che ha access. Tut tenor buttiglia pon ins tegnair il Whisky per tschintg enfin 10 onns.

