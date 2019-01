Sco quai che la polizia chantunala scriva, era in'automobilista giuvna las saira las 19:45 en viadi sin la via Somplaz en direcziun Champfèr. Sin la via da glatsch è l'auto glischnà en ina curva sin l'auter vial e collidà là cun in auto che vegniva encunter. La dunna en quel auto ha subì in schoc ed è vegnida ospitalisada.

La Polizia chantunala sclerescha pertge ch'il accident ha savì capitar.

