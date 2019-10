La vischnanca da San Murezzan quinta cun in minus da 900'000 francs - tar investiziuns da bun 37 milliuns francs.

La discussiun per l'emprima lectura dal preventiv ha dentant cumenzà cun critica envers la suprastanza ed en spezial envers il president communal Christian Jott Jenny. Quel haja mess sin via il preventiv bler memia tard, uschia ch'ils commembers dal cussegl communal da San Murezzan n'hajan betg gì l'occasiun da sa preparar bain per lura far ina discussiun effizienta.

L'emprima lectura dal preventiv 2020 ha durà passa trais uras. Bleras dumondas da chapientscha han stuì vegnir respundidas. Davart il cuntegn dal preventiv è vegnì discutà mo a l'ur. Ed era la decisiun davart il pe da taglia e da la taglia sin immobiglias è vegnida spustada sin la segunda lectura dal preventiv. Quella è lura ils 14 da november.

Deliberà ha il cussegl ...

... il messadi per la votaziun davart il credit per la construcziun dal center da tgira Du Lac, la garascha sutterana publica e la revisiun parziala da la planisaziun locala «zona speziala Du Lac». En pli ha il cussegl communal deliberà il rendaquint da San Murezzan Energia per mauns da la radunanza communala dals 10 da december.

