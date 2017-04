San Murezzan cun in deficit

Il quint annual da la vischnanca da San Murezzan mussa per l'onn 2016 in deficit da radund 2,8 milliuns francs. Il Cussegl communal ha acceptà il quint.

Il quint annual per l'onn 2016 da San Murezzan mussa in deficit da radund 2,8 milliuns francs. Budgetà era in deficit anc pli aut cun radund 5,7 milliuns francs. Il Cussegl communal ha fatg bun il quint, quai tenor infurmaziuns da la chanzlia communala.

Cunvegnas da prestaziun

En pli ha il Cussegl communal da San Murezzan era ditg gea a las cunvegnas da prestaziun cun la Scola da musica, cun il Museum Engiadinais e cun l'Archiv cultural da l'Engiadin'Ota. Las cunvegnas da prestaziun han ina durada da 4 onns.

Retratg moziun «Schanza pitschna»

La cussegliera communala Karin Metzger Biffi ha retratg sia moziun en connex cun l'implant schanza pitschna. La moziun pretendava che la vischnanca duai prender en funcziun per il proxim enviern l'implant da las schanzas da siglir cun skis pitschnas. Quai per pussibilitar trenaments e concurrenzas per uffants. La vischnanca vul dentant il prim anc sclerir tut las opziuns che fissan pussaivlas. I dat era anc tractativas cun Swiss Ski. Perquai ha Metzger Biffi retratg la moziun per il mument.

