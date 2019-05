A San Murezzan vegn curregì il curs d'aua da l'Ovel da Staz per var 8,97 milliuns francs. La regenza ha approvà in project da dustanza e conceda ina contribuziun maximala dad 1,8 milliuns francs vid ils custs totals. Il project cumpiglia principalmain in traject d'ina lunghezza da circa 900 meters e prevesa cun differentas mesiras architectonicas da deviar en l'avegnir ina quantitad da deflussiun pli gronda per garantir la segirezza.

Segirezza en cas d'aua gronda da l'Ovel da Staz

Il 2017 è l'aual ì sur las rivas suenter in ferm stemprà ed ha inundà abitadis, surfatschas da mastergn, vias, conducts e terren cultivà. La vischnanca da San Murezzan ha prendì las mesiras d'urgenza necessarias ed ha elavurà pli tard in project ordinari per la correcziun dal curs d'aua. Cun quel duai l'Ovel da Staz vegnir restabilì e la segirezza en cas d'aua gronda vegnir augmentada.

