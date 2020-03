cuntegn

San Murezzan - Differenzas d'opiniuns davart la lavur dal president

Tranter la suprastanza ed il president communal da San Murezzan datti para differentas opiniuns co ch'il president duai lavurar. Quai mussa in rapport dal schurnal regiunal da SRF. Quel sa basa sin in document da la suprastanza ch'è per mauns al schurnal regiunal.