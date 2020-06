Il parlament da San Murezzan ha tractà la missiva per ina nova constituziun communala, en in’emprima lectura.

Auter che proponì da la gruppa da lavur n'è il dretg da vuschar per persunas cun ina permissiun da dimora C betg pli stà part dal sboz per la nova constituziun. Quai ord il motiv ch'igl haja dà diversas vuschs cunter in tal midament. Prevesì è perquai ina votaziun separada davart il dretg da vuschar per esters pli tard.

Pli simpel

Cun la nova versiun da la constituziun communala da San Murezzan duai surtut vegnir simplifitgada la procedura tar las elecziuns ed augmentada la cumpetenza dal cussegl communal. Quai surtut per pudair evitar votaziuns e referendums inutils a l’urna.

La segunda lectura dal sboz per la nova constituziun communala è prevesida ils 30 da fanadur. Il suveran da San Murezzan duai approvar la nova constituziun communala a l’urna ils 27 da settember u il pli tard ils 29 da november 2020.