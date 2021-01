L'organisaziun da la chanzlia da San Murezzan saja in pau sco ina butia cun sortiment maschadà cun structuras magari cumplitgadas. Quai scriva la suprastanza communala en la publicaziun per l'examinaziun da l'organisaziun. Perquai duai vegnir analisà dad in biro extern co las structuras pudessan vegnir adattadas e la finala simplifitgadas.

Gia dapli daditg in tema

La vischnanca s'occupa già dapi daditg cun pussaivlas adattaziuns da l'administraziun communala. I va per chavazzins sco la reorganisaziun da la chanzlia in departaments ni uffizis, l'uffizi da construcziun ch'è surchargià ni en general diversas dublettas tranter ils differents secturs.

Perquai duain las lezias, las responsabladads e las cumpetenzas vegnir adattadas per realisar ina chanzlia pli effizienta, senza chaschunar dapli custs.

Il cussegl communal da San Murezzan è perencletg cun quest agir ed ha surdà a la suprastanza communala l'incumbensa da scriver ora l'examinaziun.