San Murezzan ha definì sia strategia per l'avegnir

A San Murezzan è ì a fin il venderdi il project «2030» che duai definir co la vischnanca duai vesair ora en l'avegnir. Durant bun in onn èsi vegnì rimnà ideas e visiuns per il svilup da la vischnanca - quai ensemen cun la populaziun.

Ideas e visiuns per il futur

Cun workshops, sairadas da discussiuns, retschertgas online ed era cun integrar ils scolars ha San Murezzan rimnà e discutà las pli differentas ideas e visiuns per il svilup futur. Vegnids ora èn nov temas, che han da far cun sport, cultura, ambient, turissem u era la digitalisaziun.

Ambient e traffic sco prioritads

La suprastanza communala ha entant definì dus puncts sco ils pli impurtants: l'ambient enturn il lai da San Murezzan ed il traffic che duess vegnir pli ecologic en l’avegnir.

San Murezzan ha fatg l’entir project en vista da la revisiun totala da la planisaziun locala, che è 20 onns veglia. Tut las conclusiuns furman ussa la basa per questas lavurs che vegnan a cumenzar proximamain. Il plan avess dad esser a fin - cun l'entira revisiun, vul dir leschas, plans da zonas e tut quai che tutgan tiers - l'onn 2023.

