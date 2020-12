La suprastanza communala da San Murezzan han tschernì il team che duai sviluppar in project per il diever da la halla da chavaltgar a San Murezzan. Quai è ina cuminanza da lavur cun dus biros d'architectura ed in biro d'inschignier. Els han survegnì sco emprim l'incumbensa da lavurar ora in concept per silsuenter pudair sviluppar il project.

Lieu d'inscunter

L'idea principala da la suprastanza commuala è che l'anteriura halla da chavaltgar, ch'è dapi set onns serrada, duess daventar in lieu d'inscunter ed in center per occurrenzas culturalas. Ils criteris per la concurrenza da projects eran, che la halla duess mantegnair ses caracter ed i duess vegnir sviluppà in menaschi varia ch'è sur onn en funcziun. Ultra da quai duai la halla vegnir integrada megler en la promenada dal lai.

Pront sin 2024

A partir da l'auter onn duess il team che ha gudagnà la concurrenza a cumanzar cun lur lavurs. L'onn 2024 vuless ins pudair avrir las portas da questa halla. Avant dus onns aveva in emprim project per in diever privat da la halla fatg naufragi. Perquai ha la suprastanza communala decidì da scriver ora da nov la sanaziun.