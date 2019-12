Il museum ha survegnì ina nova tecnica ed in stabiliment annex. Tras quai para l'entir museum pli spazius e la nova illuminaziun porscha ina nova vista sin ils purtrets dal pictur enconuschent Giovanni Segantini.

Ils visitaders vegnan a vesair detagls sin ils purtrets, ch'ins n'ha betg vesì enfin uss.

Dasper ina nova illuminaziun ha il museum era survegnì in nov sistem da segirezza, in nov alarm da fieu ed ina nova surveglianza da video.

Nov è dentant er il stabiliment annex. Quel porscha novas localitads per deposits, ina cafetaria, ina stanza multifuncziunala per visitaders e collavuraturs ma era ina nova entrada per purtrets pli gronds.

Cun la nova furniziun pudain transportar ils purtrets cun lur chistas da clima directamain en il museum.

Quai simplifitgeschia da persvader a possessurs dad emprestar purtrets al museum Segantini. I saja ozendi il standard per in museum che mussia purtrets valurus sco quels da Giovanni Segantini, è Mirella Carbone persvadida.

Custs da bundant 3 milliuns francs

La renovaziun ha durà otg mais e custà radund 3 milliuns francs. Ils purtrets han passentà quest temp en auters museums a Lugano, Son Gagl u Stampa ed èn returnads tenor plan per la reavertura dal Museum Segantini damaun venderdi.

