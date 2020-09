Ils quatter scenaris en curt:

L'occurrenza vegn realisada sco usità senza pli grondas restricziuns.

senza pli grondas restricziuns. L'occurrenza vegn realisada cun restricziuns (da Confederaziun, chantun e vischnanca). Questas restricziuns pon avair consequenzas per il dumber da visitaders, prescripziuns d'igiena e separaziun en secturs.

(da Confederaziun, chantun e vischnanca). Questas restricziuns pon avair consequenzas per il dumber da visitaders, prescripziuns d'igiena e separaziun en secturs. L'occurrenza vegn realisada en fufallenrma d'ina emissiun da televisiun , senza aspectaturas ed aspectaturs. Questa varianta datti dentant be sut la cundiziun ch'i dat er in deal da TV.

, senza aspectaturas ed aspectaturs. Questa varianta datti dentant be sut la cundiziun ch'i dat er in deal da TV. L'occurrenza vegn spustada sin il 2022.

L'evaluaziun da questas variantas capita cun integrar las autoritads sco era cun resguardar las cundiziuns giuridicas. La decisiun duai lura crudar il pli tard la fin november.

Quint 2019/20 serra cun gudogn

Vitiers ha la radunanza er approvà il quint 2019/2020 che serra cun in gudogn da 60'000 francs. Cun quai sa reduceschia il chapital negativ da l'uniun da 225'740 francs sin 165'317 francs. Il president, Thomas C. Walter, discurra d'in resultat legraivel. I saja la quarta giada en roda ch'ins haja serrà giu l'onn da gestiun cun in resultat en las cifras nairas.

Ord l'archiv: