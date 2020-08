Avant dus emnas e mez ha il Festival da Jazz a San Murezzan cumenzà. Questa fin d’emna va el a fin. 54 musicists han sunà sin las diversas tribunas. Ch’il festival po avair lieu ditg betg stà cler. Tanja Schug dal comité d’organisaziun declera, ch’i è stà ina decisiun difficila da tuttina realisar il festival.

Grazia al support dals sponsurs e fans fidaivels saja quai tuttina gartegià. Uschè blers visitaders sco quest onn, n’hajan els anc mai gì. Quai ha tranter auter da far cun las salas pli grond ch’ins ha stuì prender per tegnair en las prescripziuns da distanza, dentant era perquai ch’els han transferì dapli concerts en il liber nua ch’i ha dà plaz per dapli giasts.

Curt temp per improvisar

Fin mars sajan las preparativas en sasez per gronda part stadas serradas giu – il line up pronts ed las localitads reservadas. Il coronavirus haja dentant mess la planisaziun sin il chau. Cunquai ch’ils cunfins sajan stads serrads, n’hajan musicists internaziunals betg pli pudì entrar en Svizra. Era las localitads han stuì vegnir adattadas per savair tegnair en la distanza. Uschia ch’ins è sa decidì da betg far ils concerts en il «Dracula Club» mabain en la sala «Reine Victoria». Plinavant è in nov line up vegnì organisà cun surtut musicists svizzers. Ultra da quai èn intgins concerts vegnids transferids sin tribunas giuadora per savair porscher in spectacul musical era a la glieud ch’ha starment da traplar il coronavirus en ina sala serrada e plaina.