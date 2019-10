La vischnanca da San Murezzan vul sanar ed elavurar in concept co nizzegiar la halla da chavaltgar en avegnir.

La finamira saja da pudair nizzegiar la halla durant 270 dis l'onn, ha Claudio Schmid, il schef da l'uffizi da construcziun da San Murezzan declerà al cussegl communal la gievgia saira. Co, quai duai in concept d'utilisaziun decider. Quel duai uss vegnir elavurà ed esser sin maisa anc avant Nadal. Parallel vul la vischnanca scriver ora ina concurrenza per inschigners ed architects per sanar e stabilisar l'anteriura halla da chavaltgar.

Il cussegl communal ha approvà in import da 400'000 francs en il preventiv d'investiziuns dal 2020. Quai suenter che Fritz Nyffenegger vuleva stritgar quest import or dal preventiv.

Halla en stadi catastrofal

L'anteriura halla da chavaltgar da l'onn 1910 a la riva dal Lai da San Murezzan è serrada dapi il november 2013, perquai ch'il tetg è instabil. Entant saja l'entira halla en in stadi catastrofal, il tetg è permeabel, il palantschieu rut.

Perquai saja da prender a mauns la sanaziun tant pli spert. Da laschar ir en malura la halla na vegnia numnadamain betg en dumonda ed era betg da spazzar quella.

Da champ in sin champ dus

Avant in onn aveva la suprastanza communala da San Murezzan decidì da rumper giu las tractativas cun ils iniziants dal project «Reithalle Futura». Quel project preveseva da far in center da cultura or da la halla da chavaltgar. Perquai che la finanziaziun n'era betg gartegiada, ha la suprastanza decidì da prender a mauns puspè sezza la planisaziun.

