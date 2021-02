La vischnanca da San Murezzan e las pendicularas Engiadina San Murezzan Mountains SA (ESMAG) vulan unifitgar il termin da scadenza dals differents dretgs da construcziun. Ils emprims scadan numnadamain gia la primavaira 2024, ils ultims dal 2057.

Motiv per quai è, che la ESMAG aveva surprendì tar la fusiun da las differentas pendicularas dal 2007 tut ils differents dretgs da construcziun. Entant saja la situaziun sa midada en differents lieus. En pli giaja quai per la segirezza da pudair planisar investiziuns. En l'agiunta tar il dretg da construcziun duain era vegnir integradas novas regulaziuns, tranter auter per cursas da skis e l'utilisaziun d'aua per ennevar il territori da Corviglia ed era la pista dal Lej dals Chöds.

Il cussegl communal ha tractà l'agiunta en ina emprima lectura. Sch'el dat glisch verda en ina proxima seduta e sche era la vischnanca burgaisa approvescha quella, va quai ils 13 da zercladur 2021 en votaziun a l'urna.

Polizia po cumprar tasers

En pli ha il cussegl communal approvà ina revisiun da la lescha da polizia. Cun quai po la polizia communala cumprar dus tasers. Ultra da quai na dovran viturins en avegnir betg pli in brevet, mabain ston mo pli mussar si ch'els hajan l'experientscha da manar ina charrotscha.