Per restar finanzialmain flexibel e per sustegnair oravant tut il affars suenter la crisa da corona pretenda la petiziun inoltrada da Klaus Breiner da San Murezzan in stop immediat da grondas investiziuns, sco per exempel la realisaziun da la chasa da tgira «Du Lac» u la planisaziun d’ina nova chasa da scola «Grevas».

Plinavant pretenda la petiziun ina surelavuraziun dal preventiv e quai enfin il mais da zercladur.

San Murezzan analisescha la situaziun

La suprastanza communala ensemen cun la cumissiun da finanzas èn vidlonder d'analisar la situaziun finanziala. La suprastanza communala na vul betg trair decisiuns nunponderadas. Per trair decisiuns definitivas èsi memia baud, uschia il pledader Fabrizio d’Aloisio. Pir las proximas emnas vegnian a sa mussar las consequenzas da las mesiras pervi dal coronavirus.