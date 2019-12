La savida è in mauns da fidels collavuraturs tirolais – ina tradiziun ma era in ristg.

Dapi passa 50 onns fabritgan collavuraturs dal Tirol dal Sid la bobera da 1'722 meters lunghezza da San Murezzan enfin Schlarigna. Els fan quai cun gronda passiun. Tranter dad els datti da quels che lavuran gia passa 30 onns tar la bobera. Per garantir era en avegnir ina surdada da savida, èsi però impurtant da pudair surdar las responsabladad e la savida en mauns pli giuvens.

La bobera natirala da San Murezzan a Schlarigna Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La bobera è 1'722 meters lunga. Ils bobs van cun ina sveltezza da radund 135 kilometers/ura e dovran per il traject radund 15 secundas. La pista da bob è vegnida fabritgada l’emprima giada dal 1904. Quella giada oravant tut per giasts da l’Engalterra. Per realisar la bobera vegn duvrà 15’000 meters cubic naiv e radund 7’000 meters cubic aua. Da products chemics vegn desistì.

Nagins experts – ma persunas cun experientscha

Per il manader da fatschenta da la Olympia Bob Run, Damian Gianolla, è quai ina gronda sfida. Per far la bobera dovri persunas cun experientscha. Collavuraturs ch'èn pronts da vegnir a gidar a realisar la bobera, ston esser pronts d’emprender dals vegls e lura restar plirs onns per alura surdar pli tard vinavant la savida. Oz funcziuna quai anc, ma i daventa adina pli grev da chattar novs collavuraturs. Il manader da fatschenta è tuttina persvadì da chattar quels fascinads dal glatsch era en avegnir.

