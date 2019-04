cuntegn

Engiadina - San Murezzan vul construir ina nova scola

«Unisono»: uschia sa numna il project victur per ina nova scola a San Murezzan. Quella duai unir tut las classas sut in tetg. Quant ch'il project duai custar e surtut cura ch’ins vul realisar ella n’è per il mument anc betg enconuschent.