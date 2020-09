In’expertisa che vegn elavurada dapi il 2018 duai esser pronta las proximas emnas, uschia Martin Berthod, commember da la suprastanza communala da San Murezzan. Pir a maun da quella expertisa possian dentant vegnir fatgas indicaziuns davart la dimensiun dals donns en il bogn, las raschuns e la responsabladad.

Nus spetgain in donn d’ina dimensiun pli gronda, dentant betg in donn total.

Da far quint saja er tut tenor che la gestiun dal bogn Ovaverva avess da serrar per in mez onn per exequir tut las lavurs da sanaziun, uschia il suprastant.

La responsabladad giuridica haja da vegnir sclerida, ed er elavurà in project da sanaziun. Quel duai la nova cumissiun accumpagnar. Actualmain spetg'ins anc adina sin la segirada da las cumprovas en connex cun ils donns vid l’edifizi Ovaverva. Tut s’haja retardà causa che mintga interpresa involvida en la construcziun, ha pudì prender posiziun.

Transparenza sto esser garantida

Tant per il parlament sco er per la suprastanza da San Murezzan è il pli impurtant che tut las speculaziuns e famas enturn il bogn a San Murezzan vegnian remplazzadas tras clers fatgs.

Il parlament da San Murezzan ha approvà en la cumissiun «sanaziun Ovaverva»:

Reto Matossi (suprastanza)

Martin Berthod (suprastanza)

Prisca Anand (parlament PLD)

Ramiro Pedretti (parlament PLD)

Martin Binkert (parlament PCD)

Senza vusch:

Claudio Schmidt (uffizi da construcziun)

Marco Michel (manader infrastructura turistica)

Il bogn Ovaverva a San Murezzan è avert dapi il 2014 ed ha custà 66,6 milliuns francs. Sco architects e responsabels per la planisaziun generala han collavurà ils biros d'architectura Bearth e Deplazes da Cuira e Morger e Dettli da Basilea.