Schlarigna – 5 strategias per l'avegnir

Il concept directiv cuntegna tschintg strategias e divers projects pli u main concrets. L'entir project ha la suprastanza ussa tramess en consultaziun. Durant ils proxims 60 dis po la populaziun da Schlarigna prender posiziun.

La basa per il concept è l'istorgia da Schlarigna, sco il president communal Christian Brantschen declera. I va per colliar a moda attractiva ils dus minzs da la vischnanca, Schlarigna e Crasta. Ed i va per dar enavos a l'En dapli spazi.

Strategia 1 – inscenar il center communal

L'axa tranter ils dus minzs vegls davent da la pendiculara Marguns enfin tar l'En duai vegnir inscenada sco cuntrada verda. Il focus duai esser sin peduns. Pussaivel duain mo esser fabricats turistics sco hotels u implants da temp liber.

Strategia 2 – avrir la planira e renatiralisar ella

A lunga vista (25-30 onns) duai la via chantunala vegnir spustada a l'ur dal guaud da Staz. L'En duai vegnir renatiralisà sin l'entira lunghezza da la vischnanca, davent da la Charnadüra enfin tar la Punt dals Bovs.

Strategia 3 – il center communal daventa zona d'inscunter

La via tranter la chasa communala ed il quartier Crasta duai vegnir revitalisada e daventar ina zona d'inscunter cun focus sin ils peduns. La via na duai betg pli esser ina via da transit.

Strategia 4 – inscenar via tranter staziun e pendiculara

La via tranter la staziun da tren e la staziun da pendiculara duai vegnir pli attractiva. Quai tranter auter cun novas utilisaziuns da la plazza da la staziun, cun in hotel tar la pendiculara e cun sbassar ils binaris.

Strategia 5 – svilup d'abitadi

Zonas da fabrica duai mo pli dar en vischnanca. Ils spazis a l'ur duaian vegnir emplenids ma betg engrondids.

Projects concrets

Dasper las strategias ha Schlarigna gia dus projects magari concrets sin maisa. Gia proximamain vul la suprastanza suttametter al suveran in credit per ina paraid da canera lung la via chantunala. La segunda mesadad da l'onn proxim duai il suveran votar davart in credit per in'emprima part da la renatiralisaziun da l'En.

L'entir project ha la suprastanza ussa tramess en consultaziun per ils proxims 60 dis. Lura duain vegnir concretisads e realisads ils projects in suenter l'auter.

