Sonda notg è capità in accident datiers da Schlarigna, sin la via d'Engiadina. Il manischunz n'è betg sa blessà.

A Schlarigna hai dà la notg passada in accident. L’automobilist da 22 onns n’è betg sa blessà. El ha però stuì dar giu il permiss d’ir cun auto e dar ina prova da sang ed urin, scriva la polizia chantunala en la communicaziun.

Curt suenter mesanotg saja el charrà da Son Murezzan direcziun Punt Muragl.

Avant il spartavias per Schlarigna, nua che la via saja stada sitga, saja l’auto vegnì sin il vial oppost e collidà cun la saiv. Lura haja sdermanà l’auto vi e nà. La finala saja l’auto stà airi sin il tetg ed haja in donn total.