Legenda: RTR

A Schlarigna datti bainbaud dapli plaz per passlunghistas e passlunghists. La radunanza communala ha approvà in credit da 305'000 francs per schlargiar il center da passlung. Vitiers han ils Schlarignots concedì 350'000 francs per novas tavlas d'infurmaziun, mussavias e tavlas.

Il preventiv 2020 è medemamain approvà. Quel quinta cun in surpli d'expensas da bunamain 750'000 francs tar expensas totalas da 21,4 milliuns francs.

RTR novitads 09:00