Cun revitalisaziun duajan vegnir creads spazis da viver per animals ed er per flora e fauna.

La finamira dad ina revitalisaziun da l’En a Schlarigna èn da revalitar las relaziuns ecologicas en e lung da las auas. Il stadi ecomorfologic da l’En vegn meglierà tras la revitalisaziun planisada ed i vegnan creads numerus novs spazis da viver e novas purschidas da plazzas da frega per la litgiva d’ual e per la litschala sco er spazis da viver adattads per la flora e fauna.

Plinavant duaja la revitalisaziun planisada auzar l’attractivitad sco lieu da recreaziun e turissem

Il project da revitalisaziun da la vischnanca da Schlarigna cumenza tar la chavorgia da Charnadura fin al cunfin communal cun la vischnanca da Samedan, sin ina distanza da radund 2,5 kilometers

La emprima badigliada a Schlarigna

1 / 3 Legenda: Il En en vischinanza da las chasas da Schlarigna RTR 2 / 3 Legenda: Il flum vegn per part schlargià ord motivs da segirezza RTR 3 / 3 Legenda: Las emprimas badigliadas a Schlarigna RTR

Custs da radund 5 milliuns

La vischnanca da Schlarigna vegn sustegnida dal stadi ed er dal chantun Grischun. La participaziun da la vischnanca sezza munta ad in milliun francs.

Gia dapi onns vegn l'En renaturalisà

Dapi il 2006 vegn il letg da l’En renatiralisà en singulas etappas tranter Schlarigna a Zuoz. I manca anc la part a La Punt Chamues-ch e quella a Schlarigna per cumplettar il project regiunal. In project ch'avess cun sia grondezza in effect da pionier en tut la Svizra.