Schlarigna – in vitg rumantsch?

In vitg rumantsch che discurra tudestg. Schlarigna n'è nagina excepziun. Ina scola bilingua, dentant cun ina maioritad d’uffants che discurran a chasa in auter linguatg che rumantsch. Era sin via da quest vitg en l’Engiadin'Ota è d’udir pli tgunsch auters linguatgs che rumantsch. Cun in'emna da project plain lavurs da gruppa en differents ateliers vul la scola primara ussa promover la bilinguitad da Schlarigna – conversaziuns enstagl da pensums.

TR Telesguard 17:40