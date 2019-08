La mesemna saira èn vegnids preschentads a Schlarigna plans per in parcadi sutterran ed ina cuntrada da parc amez la vischnanca. Cun quests plans duai puspè dar vita en la vischnanca.

Ina cuntrada da parc ed in parcadi sutterran per Schlarigna

Per cuvrir ils basegns da la populaziun sajan previs cun il project «La Diagonela» sis edifizis. Pussiblas utilisaziuns da quels sajan abitaziuns d’attempads, butias u er in center da passlung. In'autra part dal project è ina zona d’inscunter sin la Via Maistra che va tras la vischnanca.

Legenda: Il project duai vegnir realisà amez la vischnanca da Schlarigna. RTR, Selina Camichel

Per realisar questa zona, duai la via però vegnir deliberada dal traffic. Ils votants da Schlarigna han da decider en in proxim pass davart la realisaziun dal project cun in credit da planisaziun.

