Or d'in hotel datti ina WG per giuvenils

Passa trais decennis han Robert ed Ursula Filli manà e gestiunà l’hotel Trais Fluors en il center da Schlarigna. Uss èn els en la vegliadetgna da pensiun, ed els hajan studegià ditg tge che capita suenter cun lur hotel da famiglia. Vender na vegniva betg en dumonda, uschia ch’il pèr, che ha surpiglià l’hotel l’onn 1988 dal bab da Robert Filli, ha gì in’idea dal tuttafatg speziala.

audio L'hotel trais Fluors a Schlarigna daventa WG 02:48 min, ord Actualitad dals 25.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 48 Secundas.

WG per giuvnas e giuvens da l’Engiadina

Or da l’hotel cun ses chombras duai dar ina WG per indigens tranter 25 e 30 onns. Mintga chombra ha in agen bogn – la chadafieu ed ina stiva vegnissan nizzegiadas cuminaivlamain. Uschia ch’i na dettia naginas grondas midadas da construcziun, di Robert Filli. Il stil d’hotel vegnia pia mantegnì. Previs saja ch’ils emprims fittaders chattan a partir da questa stad in nov dachasa en l’anteriur hotel Trais Fluors a Schlarigna.