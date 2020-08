Da sia radunanza communala ha la vischnanca da Schlarigna approvà il quint annual 2019. Quel serra cun in surpli da bunamain 2,6 milliuns francs. Quai tar entradas da bunamain 2,9 milliuns francs. Budgetà aveva Schlarigna in deficit da 207'000 francs.

En pli han ils da Schlarigna approvà in credit da sanar la Via Maistra per 950'000 francs. Er ha la vischnanca approvà in credit da bunamain 72'000 francs per cuvrir il deficit da l’Engiadina San Murezzan Turissem SA.