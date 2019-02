Pli u main mintga vitg ha in usit ch'è unic e spezial, ch'i dat be tar els e che vegn vivì mintg’onn cun gronda superbia. A Ftan è quai il schüschaiver.

Era sch’il num lascha supponer ch’il «schüschaiver» saja in’ isanza da tschaiver – fiss atgnamain chapibel il favrer – na datti naginas mascras e naginas guggas. L’isanza è partida si en duas parts.

L’entschatta fan ils mats nunmaridads. Cun char e chaval sa mettan els la damaun en viadi en il guaud per smerscher in pign. Ma betg cun resgias a motor. Tut vegn anc fatg a la veglia, cun sigir e resgia. Smerscher, sromar, tagliar si en tocca e chargiar il bostg sin il char. Pli baud è quella laina vegnida duvrada persuenter per stgaudar la sala da bal. Ozendi san ils da Ftan gudagnar la laina tar la tombola che vegn fatga la saira.

Schüschaiver è per nus da Ftan la pli bella isanza da tut onn.

Maletg 1 / 9 Legenda: Derschì vegn il pign cun ina sigir. RTR, Curdin Fliri Maletg 2 / 9 Legenda: La planta vegn derschida sco pli baud. RTR, Curdin Fliri Maletg 3 / 9 Legenda: Forza cuminaivla per pinar il pign. RTR, Curdin Fliri Maletg 4 / 9 Legenda: Agid dal chaval. RTR, Curdin Fliri Maletg 5 / 9 Legenda: Senza maschinas ston tuts gidar. RTR, Curdin Fliri Maletg 6 / 9 Legenda: La giuventetgna da Ftan. RTR, Curdin Fliri Maletg 7 / 9 Legenda: Cortegi dals pèrins. RTR, Curdin Fliri Maletg 8 / 9 Legenda: Cun tgi ch'ins sauta decida la sort. RTR, Curdin Fliri. Maletg 9 / 9 Legenda: L'emprim saut da la festa. RTR, Curdin Fliri

Trair la sort per il partenari da saut

Suentermezdi s'inscuntran ils nunmaridads puspè en il vitg. Lura vegnan natiers era las dunnas. Tuts portan costums engiadinais ed èn pronts per la festa. Auter ch’ils spusads na dastga però nagin tscherner cun tgi ch'i vulan ir a festa. Quai decida la sort. Ina giada ch’ils pèrins èn furmads vai lura en cortegi, accumpagnà da la musica dal vitg, tras Ftan fin davant la sala da scola. Cun musica, saut e chant vegn lura fastagià fin tard en la notg. E forsa che la sort dat anc in stumpel en l’amur tar l’in u l’auter.

