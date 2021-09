Be ina mieur u datti anc dapli?

Sco in stgarnuz da supraisas

Questa stad ha la vischnanca da Bever survegnì per ses flum – il Beverin – il label «Perla d’aua Plus» – RTR aveva rapportà.

Impressiuns

1 / 5 Legenda: Ils scienzads han chattà almain otg differentas razzas da mieurs en la Val Bever. RTR, Ulrica Morell 2 / 5 Legenda: In da las numerusas traplas ch'èn vegnidas messas en la Val Bever. RTR, Ulrica Morell 3 / 5 Legenda: In dals numerus teams ch'han perscrutà ils mamifers en la Val Bever. RTR, Ulrica Morell 4 / 5 Legenda: Jürg Paul Müller vid sia lavur da perscrutaziun. RTR, Ulrica Morell 5 / 5 Legenda: La trapla vegn preparada cun pavel: strom, in toc mail, pavel da giaglinas e charn zappada. RTR, Ulrica Morell

Quel label è in bel premi, ma el oblighescha er. Vul dir, la vischnanca da Bever s'è dada la lezia da mantegnair il flum uschè oriund sco el è, e da perscrutar, tge che viva insumma lung a la riva dal flum Beverin. Quel è scientificamain numnadamain in flatg alv sin la carta Svizra. Il Beverin è unic ed oriund e perquai è el oravant tut per biologs e zoologs magari interessant ed era ina perla.

17 scienziads da l’entira Svizra as han deditgà durant 3 dis als mamifers – ditg pli precis, a las mieurs.