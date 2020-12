La malsegirezza pervi dal virus da corona è gronda er tar las scolas da skis. Sch’ils territoris da skis restan numnadamain averts u betg vegn actualmain discutà d’in cuntin.

Passlung empè da ski alpin

La scola da skis da Puntraschigna porscha in’alternativa als magisters da skis. Els pon numnadamain er dar uras da passlung. Perquai han las magistras ed ils magisters da skis da far in curs d’instrucziun. Tenor Stephan Müller, il manader da las scolas da skis Corvatsch e Puntraschigna è l’interess avant maun. Radund la mesadad dals magisters dumandads fetschian questa midada. Gist quest enviern spetga Stephan Müller in boom da passlung, perquai che blers na vulan betg ir cun skis pervia corona.