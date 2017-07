Scola da skis San Murezzan vul salvar Edy

In project lantschà en circuls privats ha puspè dà svung e nova speranza per impedir che la figura da lain dals Campiunadis mundials da skis 2017 vegnia dismessa. Edy che ha in’autezza da 19 meters duess avair ses nov da chasa a Salastrains.

Il parlament da San Murezzan aveva sbittà en sia sesida da l'emprim da zercladur 2017 ina dumonda da credit da 320’000 francs per reinstallar la figura da simbol dals Campiunadis mundials da skis sin l’areal da la staziun a San Murezzan.

Nova societad «Save Edy»

Avant in pèr dis hajan ins decis da lantschar sut l’iniziativa da la Snowsports San Murezzan SA in nov sforz per reinstallar Edy en la regiun da skis a Salastrains, scriva la nova societad «Save Edy» en ina communicaziun. L’intent vegn er sustegnì da las pendicularas Engiadina San Murezzan. Ensemen hajan las duas organisaziuns entant instradà ils pass basegnaivels per inoltrar ina dumonda da construcziun tar la vischnanca ed il chantun.

I fa prescha

Ussa saja uras da reagir cunquai ch’ils singuls tocs da lain dad Edy avessan gia d'esser allontanads oz da la plazza da deposit tar il nov deposit da pumpiers a San Murezzan. La plazza vegnia duvrada urgentamain per ils eveniments da sport cun chavals las proximas emnas. Edy vegnia per quai transportada dapi quest'emna si Salastrains.

Sustegn da CM da skis San Murezzan 2017

La societad che ha organisà ils campiunadis mundials da skis a San Murezzan sustegna l’acziun da la scola da skis e las pendicularas plainamain. Perquai vegn Edy surscrit per in pretsch simbolic dad 1 franc a la scola da skis San Murezzan.

Er affarists vulan gidar

Tenor Daniel Schaltegger, il pledader da la societad «Save Edy» dettia er gia persunas dal commerzi e mastergn en Engiadin’Ota che han empermess sustegn finanzial per l’acziun. Ils proxims dis vulan ins er lantschar in’acziun per ramassar raps per il salvament da la figura da simbol, ha declerà Franco Giovanoli, il directur dals Campiunadis mundials da skis ed al medem mument er president da la nova societad «Save Edy».

Apaina ch’il permiss è sin maisa ed ina finanziaziun dal project garantida, pudessan ils iniziants reconstruir la figura da 19 meters autezza en ses nov da chasa a Salastrains.

