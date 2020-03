La decisiun è clera, enfin ils 30.03.2020 na datti naginas lezias per ils scolars da las scolas popularas en GR. Però co duai ir vinavant? Las scolas sa preparan uss, tschertgan soluziuns per lur scolars. Auter è quai tar il gimnasi Lyceum Alpinum Zuoz – lez èn dapi dus dis online.

Scola populara GR

La reorganisaziun en las scolas popularas dal Grischuna ha cumenzà, magistras e magisters tschertgan uss soluziuns per lur stgalims e lur scolars.

Quai è ina gronda sfida, perquai che la forsch en scola populara è fitg gronda. Ils scolarets da scolina enfin la 3. secundara han da survegnir material adattà a lur livel ed era la moda e maniera d'instrucziun e fitg differenta. Quai dat lavur.

Situaziun dal Lyceum Alpinum a Zuoz

Il Lyceum Alpinum a Zuoz è dapi glindesdi online, quai cun ina purschida da scola sin distanza cumplessiva. La scola media saja tenor il rectur, Christoph Wittmer bain preparada sin questa nova sfida. Oravant tut lur internaziunalitad haja sfurzà els gia dapi il cumenzament da l’epidemia en la China da sa fatschentar pli precis cun la tematica e las consequenzas dal coronavirus.

Era il focus da la scola il schaner anc, co proteger il meglier lur scolaras e scolars chinais da la malsogna, è la situaziun en il decurs dal temp sa midada. Numnadamain d’in campus avert sin in campus serrà. Sulettamain 50 scolars interns sa chattan anc en las catacumbas da la scola. Ils auters 240 scolaras e scolars èn actualmain sparpagliads sin tut il mund ed en 16 differentas zonas da temp. Ina buna preparaziun per tut las eventualitads cun ina purschida da scola sin distanza solida saja per quest motiv indispensabla per il Lyceum Alpinum.