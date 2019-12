La quantitad d’uffants as diminuescha ils proxims onns en omaduas vischnancas – las scolas as vulan preparar sin quella situaziun

Val Müstair

En Val Müstair ha ina firma spezialisada fatg in studi co enavant cun las scolas. Oz van las classas 1a – 6avla primara a scola a Müstair ed il stgalim superiur a Sta Maria, en total 106 uffants. Ils proxims onns diminuescha quel dumber. Las classas futuras en bainquant pli pitschnas.

In studi ha analisà la situaziun futura e propona diversas variantas. Be a Müstair o be a Sta. Maria u tuttina omadus lieus? Unic tar la scolina para d’esser cler – quella a Valchava è adattada bain era per il avegnir.

La nova soluziun dess avair sustegn da tut ils responsabels. La vischnanca, la magistraglia ed era la populaziun dess vegnir infurmada per trair lura la gista decisiun. Previs èsi da realisar il nov model a partir dal onn da scola 2020/21.

Valsot

Davent il 2024 van radund 50% damain scolaras e scolars a scola a Valsot, oz èn quai 112 uffants. A Valsot datti ina scola a Ramosch (uffants da 1a – 6avla primara) e quella da Strada (stgalim superiur e scolina).

Ils plans pli concrets n'èn anc betg sancziunads da las instanzas responsablas. La vischnanca prevesa d’adattar l’infrastructura da la scola a Strada, quella è bainquant pli moderna che quella a Ramosch.

Cun fusiunar datti blers avantatgs, uschè la mainascoula Gianna Rauch Poo, oravant tut cun coordinar, collavurar – il team sa chatta en in lieu. Segiramain datti era avantatgs finanzials ma quels n’han betg prioritad.

Emoziuns

Ina fusiun ha adina da far cun emoziuns. Ma betg uschè ferm sco quai che era avant decennis nua che mintga vitg aveva sia atgna scola. Oz èn ils scolars disads da far viadis e conuschan era lur amias e amis da scola dals vitgs vischins. Quai facilitescha bainquant era las fusiuns futuras.

A Valsot medemamain sco en Val Müstair, vegnan las mesiras realisadas pass per pass, cun sustegn da tut ils partids pertutgads per esser pront sin las novas sfidas.

