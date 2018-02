Il 2016 è vegni inoltrà in’iniziativa «Dapli per cumprar – damain per parcar». Sin maisa è era ina cuntraproposta da la suprastanza communala.

500 persunas avevan suttascrit l’iniziativa che prevesa che tut ils parcadis sin il territori da Scuol daventan gratuits. La vischnanca fusiunada da Scuol n'ha nagina lescha che regla la dumonda dals parcadis per tut las fracziuns. Ils iniziants disturbi ch'ins sto pajar a Sent ed a Scuol, ma en autras fracziuns betg.

Per che Scuol daventia pli attractiv, oravant tut per ils giasts, fan ils iniziants la proposta che parcar daventa gratuit.

Cuntraproposta da la suprastanza

La suprastanza communala vul evitar in caos sin vias ferm frequentadas. Be cun in sistem controllà saja pussaivel da coordinar il traffic. La suprastanza communala fa perquai ina cuntraproposta, quella prevesa en ils centers l’obligaziun da pajar e en la periferia da las fracziuns parcadis gratuits.

Ils 4 da mars ha il suveran da Scuol da decider sur da l’avegnir «Dapli per cumprar – damain per parcar».

