Scuol: Deficit per la halla da Glatsch

La Gurlaina SA po preschentar in rendaquint cun ina perdita da 33’000 francs.

En zercladur ha lieu la 13avla radunanza generala da la Gurlaina SA. Leta à Porta-Ritz, che è dapi trais onns presidenta dal cussegl d’administraziun, vegn a preschentar in quell’occasiun il rendaquint cun ina sperdita. En il rapport annual dal cussegl d’administraziun menziuna ella che la Gurlaina SA na haja betg cuntanschi las finamiras da la planisaziun finanziala surtut betg na quai che reguarda ils custs.

Las vischnancas da Scuol, Valsot e Samignun sustegnan mintga onn cun in import da 145’000 francs per la gestiun da la halla da glatsch Gurlaina. Cun ina collavuraziun tranter la Gurlaina, l’implant da sport Trü, il Bogn Engiadina e la gruppa da mantegniment communal da Scuol èsi pussaivel da tegnair bass ils custs da persunal. Per il mantegniment da la tecnica han stuì vegnir investis 91’000 francs.

L’onn da gestiun 2016 ha gì entradas da 330’000 francs e sortidas da 363’000 francs. Il cussegl d’administraziun cusseglia als acziunaris da transportar il deficit da 33’000 francs sin il quint da gestiun nov.