La radunanza communala ha deliberà trais leschas per mauns da la votaziun dals 27 da settember. Cuntravuschs haja dà be tar la lescha davart las taxas da bajegiar.

Senza cuntravusch ha deliberà la radunanza communala da Scuol il glindesdi la lescha da parcar. Quella è daventada necessaria causa che las duas fracziuns Ftan e Tarasp n'han anc betg ina tala lescha. La lescha da parcar, davart la quala il suveran votescha la fin settember, prevesa limitaziuns differenziadas: En ils centers pon ins parcar be curt, en vischinanza dal center pli ditg e sin las plazzas a la periferia èsi lubì da parcar ditg u perfin durant in temp illimità. Las taxas da parcar èn er pli charas en ils centers. Pli lunsch daven da quels èsi pli favuraivel per parcar.

Taxas da construcziun

La lescha davart las taxas da construcziun era daventada necessaria causa che be Scuol ha gia ina tala lescha. Er tschellas fracziuns duessan survegnir ina. Quella vegnia lura integrada en la lescha da bajegiar communala. Questa lescha è vegnida deliberada cun tschintg cuntravuschs per mauns da la votaziun il settember.

Lescha da taglia

La lescha da taglia è ina lescha chantunala. La vischnanca da Scuol sto adattar sia lescha da taglia per ch'ella na cuntrafetschia betg a quella dal chantun. Senza cuntravusch ha la radunanza communala deliberà questa revisiun parziala.

Cunvegna cun il center da sanadad

La cunvegna cun il Center da Sandà Engiadina Bassa era daventada necessaria perquai ch'era la chasa d'attempads Puntota è vegnida integrada en il center da sanadad regiunal. La cunvegna è vegnida approvada senza discussiun. Questa decisiun è suttamessa al referendum facultativ.