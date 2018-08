In comité electoral independent ha publitgà ina glista cun candidatas e candidats per la perioda d’uffizi 2019 – 2022.

Il vitg da Scuol, cun vista sin las muntognas in direcziun cunfin

La glista preschenta, sper la candidatura dal president communal, set candidatas e candidats per ils sis sezs èn la suprastanza communala. Per las set plazzas dal cussegl communal sa mettan a disposiziun set persunas. Sulettamain tar la cumissiun sindicala èn sa declerads pronts quatter candidatas e candidats per ils tschintg posts vacants.

La glista publitgada n'è betg impegnativa. La populaziun ha la pussaivladad d’eleger anc autras candidatas e candidats che n'èn betg sin la glista preschentada dal comité electoral independent. Persunas interessadas han anc la pussaivladad da sa preschentar al public enfin il di da la votaziun ils 23 settember 2018.

Il vitg da Scuol sez n'ha betg la pussaivladad da publitgar ina glista uffiziala, cunquai ch'i manca la basa legala da far quai.

Publicaziun da las candidaturas inoltradas publicaziun da las candidatas a Scuol , Telechargiar la datoteca

