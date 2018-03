Sche as tschertga sche's chatta adina puspè insatge che viagia a Scuol - quai che mancava era in giada in concert pli grond. In concert che attira a giuven e vegl e quai è reussì als organisaturs.

Il cumenzament ha fat la gruppa "Diabolics" da la Val Müstair, e lura enavant cun musica pli sentimentala chantada da Damian Lynn cun sia ghitarra. La culmaina da la saira e lura stat il concert da Florian Ast. Sias chanzuns, chantadas en dialect han fascinà. La finiziun ha fatg Thomas Kleinstein.

La finamira dals organisaturs era d'emprima d'organisar in concert che attira a differentas generaziuns. Quai è reussì, radund 300 persunas èn vegnidas en la sala communala a tadlar il concert. Tenor Schimun Neuhäulser, in dals iniziants e responsabels per la saira na manca betg da concerts in Engiadina Bassa, els vulevan organisar simplamain ina giada in grond event.

Ina bun'atmosfera, buna musica e s'inscuntrar - la maioritad da las aspectaturas e aspectaturs eran en la vegliadetgna tranter trenta e quaranta, ma trantern era pli giuvens e pli vegls - precis quai che ils organisaturs han sperà.