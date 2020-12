L'hotel Arnica a Scuol quinta mintg'onn radund 12'000 pernottaziuns. El è cun quai in dals gronds hotels a Scuol. L'hotel Arnica è dentant in garni, porscha damai mo ensolver. Tant pli problematic eran per l'hoteliera Martina Zogg las restricziuns dal chantun Grischun.

Offerta d'agid

Martina Zogg è perquai daventada creativa. Ella è sa regurdada d'ina offerta d'agid dad in ustier da Turitg. Entaifer paucs dis ha l'hoteliera damai organisà ina ustaria da pop-up ed installà ina cuschina professiunala. Il schef cuschinunz da l'ustaria Neumarkt, Matze Schendel, ha organisà il rest. Cun questa collavuraziun pon els porscher mintga saira a maximalmain 66 giasts ina tschaina.

Situaziun da win-win

Per tuts dus affars saja quai ina situaziun da win-win. L'ustaria Neumarkt è spezialisada sin banchets e fiss uschè u uschia serrada sur ils dis da festa e quest onn er il schaner e favrer. E dad avrir l'hotel Arnica per la stagiun d'enviern senza pussaivladad per ils giasts da pudair ir a mangiar en in lieu tschaina, na fiss stada nagina opziun per Martina Zogg.

Sche l'ustaria vegn era en avegnir a restar ina part da l'hotel Arnica na sa l'hoteliera anc betg dir. Ed era betg cler è, quant che quest'acziun vegn a custar ella. Per Martina Zogg è dentant cler, laschar serrà l'hotel fiss stà pli char per ella.