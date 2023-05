30 tonnas colur per ils masts d’auta tensiun

Da matg fin avust vegn colurar

1 / 5 Legenda: Ils spezialists vi da la lavur RTR 2 / 5 Legenda: Da sisum enfin giusum vegn colurà RTR 3 / 5 Legenda: 8 persunas basegnan 2 dis per elavurar ina pitga RTR 4 / 5 Legenda: Era il terren enturn l'alber vegn protegì RTR 5 / 5 Legenda: En vischinanza da la fracziun d'Ardez RTR

127 pitgas d'electricitad tranter Pradella en vischinanza da Scuol e La Punt en Engiadin’Ota survegnan ina colur verda che protegia encunter la corrusiun. Questa lavur sto vegnir fatga mintga 30 onns.

Ils davos onns e vegnì rinforzà il conduct da tensiun maximala per pudair augmentar la producziun da forza, quai per segirar il provediment da la regiun ma era da tut la Svizra, uschia Joshu Jullier, responsabel per la communicaziun da quest project tar la Swissgrid.

audio 30 tonnas colur per ils albers d'auta tensiun 02:48 min, ord Actualitad dals 03.05.2023. Maletg: RTR Durata: 2 minutas 48 Secundas.

30 tonnas colur verda

La colur verda vegn duvrada en tut la Svizra, quai per adattar ils masts als conturns, uschia Jullier. Per dar colur ina pitga d'electricitad da radund 80 meters basegnan ins 8 umens che lavuran durant dus dis. La lavur en Engiadina ha entschet il matg e va a fin durant il mais d’avust 2023.

Cun questa lavur va a fin il project dal conduct da tensiun maximala tranter Bever e Scuol. L'entir project vegn a custar radund 120 milliuns francs.