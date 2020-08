L'Ospital Engiadina Bassa survegn in premi per sias stentas da meglierar la segirezza dals pazients.

L'Academia svizra per qualitad en la medischina scriva ch'ella undreschia uschia in project ch'augmentia la qualitad dal sectur da sanadad svizzer.

Ils davos trais onns a l'entir persunal da l'ospital pudì exercitar, co reagir en situaziuns criticas quai cun agid d'in trenament da simulaziun. L'effect sa mussia era en il manaschi quotidian, scriva l'Ospital Engiadina Bassa.