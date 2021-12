Il cussegl da scola da Scuol ha infurmà avant curt sur da differentas midadas en connex cun l’organisaziun da l'onn da scola 2022/23. Sin quai ha il president da la cumissiun da gestiun da la vischnanca da Scuol publitgà in extract d’in protocol dal 2019 cun differents ponderaziuns davart quest tema.

La suprastanza è dischillusa dal fatg

Sco ch’il president communal da Scuol Christian Fanzun ha infurmà vers RTR, sajan els dischillus da quest fatg. Tenor el cuntrafetschia questa publicaziun cleramain a la lescha actuala da transparenza. Els han vulì envidar il president da la cumissiun da gestiun, Dario Giovanoli, per discutar questa tematica.

Il president Giovanoli ha refusà il discurs cun il motiv che la vischnanca haja smanatschà cun in plant.

Jau tschertg sche pussaivel adina la discussiun, ma sch’ins vegn cun smanatschas hai jau grondas difficultads.

Posiziun dal chantun

RTR ha dumandà era l'Uffizi da vischnancas dal chantun Grischun en chaussa. Quels has infurmà da betg esser ina dretgira, ma ch’els constateschian qua in tschert conflict quai che reguarda ils temas «obligaziun dal secret» ed era la «funcziun da la cumissiun da gestiun». Sche la cumissiun avess dumandà els, lura avess l'uffizi proponì en quest cas da betg publitgar quel document sin facebook.

Proxims pass

Ussa decida la suprastanza en ina proxima sesida dal cussegl communal co vinavant. Per els vegnia er en dumonda da far in eventual plant cunter il president da la cumissiun da gestiun, uschia Christian Fanzun.