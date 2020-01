Blera glieud va puspè en la muntogna a far vacanzas, e las pistas vegnan puspè a s'emplenir. Quai ha sco consequenza che la dumonda per magisters da skis crescha. Perquai recrutescha la scola da skis Scuol-Ftan suenter la stagiun bassa ulteriuras magistras e magisters da skis. Tuts ch'èn stads en acziun sur ils dis da festa na restan numnadamain betg l’entira stagiun.

Curs d'instrucziun

En in curs d’instrucziun da mo dus dis duai vegnir scolada ina dunsaina novs magisters. Da chattar quels n’è tenor Cla Neuhaus, il manader da la scola da skis Scuol-Ftan, betg in problem. Avant diesch onns era quai anc auter. Tras buna reclama e las medias socialas, crescha tenor Cla Neuhaus puspè l’interess da lavurar sco magister da skis.

Passa 100 magisters en acziun

Ils dus dis dal curs d’instrucziun selecziuneschan ils responsabels tut las magistras e tut ils magisters – uschia ch'il manader da scola sa co e per tge giasts ch’el po parter en ils magisters. Suenter quest curs na duessan lura betg be ils novs esser pronts per la segunda part da la stagiun d’enviern, mabain tut las passa 100 magistras e magisters.

RTR actualitad 6:00