Gievgia avantmezdi è in skiunz vegnì sepulì d'ina lavina a Scuol. Sco la polizia chantunala scriva, era l'um da 40 onns ordaifer la pista da skis cura che la lavina è vegnida. El è vegnì sepulì dal tuttafatg. Il sevetsch d'urgenza da las pendicularas e las forzas da salvament dal CAS han cun chauns da lavina, in helicopter da la Heli Bernina ed ina gruppa da la Rega bain svelt chattà il skiunz. Tuttina ha il medi da la Rega be pudì constatar la mort da l'um. Il Care Team Grischun tgira ils confamigliars ch'eran il mument da la lavina en il territori da skis da Scuol. La polizia chantunala ha dentant instradà las inquisiziuns davart l'accident da lavina.

Er a Lai è glischnada ina lavina

Trais spezialists da la muntogna da l'armada svizra èn gievgia suentermezdi vegnids en ina lavina. Sco l'armada scriva saja in grev blessà ed en in stadi critic, tschels dus n'èn betg vegnids blessads. Tuts trais èn vegnids sgulads cun helicopter en l'ospital. Ils trais schuldads eran vid far in profil da naiv per l'institut da naiv e lavinas a Tavau.

Grond privel da lavinas

Il mument è il privel da lavinas grond en numerusas regiuns dal Grischun. Tenor l'Institut da naiv e lavinas a Tavau èsi d'esser fitg precaut e da sa tegnair enavos cun far turas da skis che drovian il mument blera experientscha.

Legenda: SLF

